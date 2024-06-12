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希少 SUB POP サブポップ　トラッカーキャップ メッシュ　スナップバック
商品番号 A51357235463
商品名

希少 SUB POP サブポップ　トラッカーキャップ メッシュ　スナップバック
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUBPOPサブポップ　メッシュキャップ　トラッカーキャップスナップバック　OTTO製レッドレア　希少　入手困難「SUBPOP」アメリカ合衆国ワシントン州シアトルにあるインディペンデント・レコード・レーベルニルヴァーナ、サウンドガーデン、マッドハニーなどグランジ・ロックを代表するバンドの多くが最初に契約したレーベルであり、1990年代前半のグランジ・ブームの立役者とされる。その後も多くのバンドを輩出し、現在ではアメリカを代表するオルタナティヴ・インディペンデント・レーベルの一つとなっている。試着のみですので、美品だとは思いますが、素人による自宅保管品のため神経質な方のご購入はお控え下さい。中古、自宅保管、素人検品をご理解頂き、写真を見て納得の上ご購入お願い致します。NIRVANASOUNDGARDENMUDHONEYGRUNGE90年代90's
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