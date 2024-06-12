【新品】リーバイスレッド リバーシブル マフラー

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LEVI'SRED(リーバイスレッド)リバーシブルマフラー定価(税込)¥9.900モコモコとキルトステッチのリバーシブルマフラーです。※(写真1はサイトからの引用)-----------------------------------●色:ネイビー系●素材[前身頃]ポリエステル 100%[後身頃]ポリエステル 100%●サイズ全長 約175cm幅 約12cm※平置きでの採寸です。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。●状態【新品・未使用品】試着程度の使用感があり、購入時よりポケット裏側にほつれがありましたが、破れ等はありません(写真12参照)。※素人検品ですので、見落とし等があるかもしれません。●その他、注意事項※自宅にて保管していました。個人の保管の為、ご理解頂きご購入お願い致します。※細かい状態などは写真にてご確認下さい。※ご購入者様のご都合でのご購入後の交換・返品は致しかねますので、店舗での試着・熟考して頂いてからのご購入を宜しくお願い致します。※商品に不備がありましたら、お手数ですが評価前にご連絡下さい。☆即ご購入大歓迎です☆※ご不明な点など御座いましたら、お気軽にご連絡ください。