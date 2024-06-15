m+ エムピウ P25

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ブランド:m+エムピウアイテム名：ミッレフォッリエP25色：ブルーチョコサイズ:約H2.5cm×W11cm×D8.5cm素材:本革高島屋で購入し、1年弱ほど使用しておりました。使用感のある商品のため神経質な方はご注意ください。部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、天然素材の為個体差がございますので、予めご了承ください。その他商品情報は公式HPをご確認ください。機能的に折り重ねた構造を一枚革で巻きとめてギボシで留める財布《millefoglie》。革を拡げて中のホックを外せばマチつきの箱型小銭入れが立ち上がります。3ポケットのカード入れと札ばさみで留められた紙幣も含めて全てが見渡せ、まとめて一方向から扱うことができます。Ⅱから札ばさみにもポケットを追加して使用頻度の高いICカードなどを一枚収納できるようになりました。m+エムピウミッレフォッリエ2millefoglieIIP25財布ウォレットミニ財布ミニウォレットコンパクト財布折り財布二つ折り財布小銭入れコインケース定期入れカードケースレザー