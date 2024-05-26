もののけ姫 Tシャツ プリント L 00s

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。もののけ姫プリントTシャツ00sTeefuryサイズL状態目立った傷や汚れはございませんが、古着ならではの使用感はございます。数年前に古着屋にて一目惚れをして、購入した逸品です。高価でしたが、状態とプリントに惹かれました。もののけ姫ジブリファンの方のみならず、古着ヴィンテージ好き方にもとてもオススメです！よろしくお願いいたします。もののけ姫Tシャツアシタカヤックル山犬モロサン
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