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もののけ姫 Tシャツ プリント L 00s
商品番号 X54218711015
商品名

もののけ姫 Tシャツ プリント L 00s
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。もののけ姫プリントTシャツ00sTeefuryサイズL状態目立った傷や汚れはございませんが、古着ならではの使用感はございます。数年前に古着屋にて一目惚れをして、購入した逸品です。高価でしたが、状態とプリントに惹かれました。もののけ姫ジブリファンの方のみならず、古着ヴィンテージ好き方にもとてもオススメです！よろしくお願いいたします。もののけ姫Tシャツアシタカヤックル山犬モロサン
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