もののけ姫 Tシャツ プリント L 00s



00's GILDAN



00's GILDAN



00s もののけ姫 T-shirt | What’z up powered by BASE



超歓迎人気】 〜00s もののけ姫 こだま ジブリ ヴィンテージ tシャツ L ...



00's PRINCESS MONONOKE もののけ姫 T-SHIRT US OFFICIAL



Levi's - SAN ＆ WOLF TEE サイズL もののけ姫 リーバイスの通販 by ...



00's Anvil vintage T-shirts もののけ姫 ジブリXL | www.esn-ub.org



美品 千と千尋の神隠し ヴィンテージTシャツ XL もののけ姫 ジブリ-



00's PRINCESS MONONOKE もののけ姫 T-SHIRT US OFFICIAL | LIGHT CAVE



00's GILDAN



超歓迎人気】 〜00s もののけ姫 こだま ジブリ ヴィンテージ tシャツ L ...



もののけ姫』は20万円超え、『GLAY』は6万円！アニメやJ-POPの古着T ...



未使用品 リーバイス Levi's タグ付き Princess Mononoke San's Mask ...



00s アニメ NARUTO Tシャツ L 優れた品質 www.coopetarrazu.com



00's Anvil vintage T-shirts もののけ姫 ジブリXL | www.esn-ub.org

ご覧いただきありがとうございます。もののけ姫プリントTシャツ00sTeefuryサイズL状態目立った傷や汚れはございませんが、古着ならではの使用感はございます。数年前に古着屋にて一目惚れをして、購入した逸品です。高価でしたが、状態とプリントに惹かれました。もののけ姫ジブリファンの方のみならず、古着ヴィンテージ好き方にもとてもオススメです！よろしくお願いいたします。もののけ姫Tシャツアシタカヤックル山犬モロサン