【美品】サンローラン　ドットタイ　ネクタイ

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商品詳細
定価 30,000円くらいで購入カラー ブラック/ドット商品の寸法：丈:141cm/55.5in身幅:4cm/1.6in2年前に六本木ヒルズのサンローランで購入使用数回の美品です。#サンローラン
http://narcologia.ru/goods/reproduce104655.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture709141.html
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