ウォレットチェーン2本セット

ウォレットチェーン2本セットカラー/シルバー■ボールチェーン(10mm)長さ約72センチ/重さ110gステンレス/合金■リンクチェーン(5mm)長さ約80センチ/重さ364gステンレス/合金目立つ汚れや傷等は有りませんが、あくまで中古品をご理解の上ご購入下さい。＊単品の場合1本¥4000でご購入可能です。╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍❣️リピーター値引き❣️＊2000円以上のお品のみになります❤︎・リピート購入して頂ける方はご購入前に『リピート購入です』とお声かけ下されば1割お値引き致します✨❣️おまとめ購入値引き❣️・『〇〇と〇〇をまとめて買いたい！』とお声かけ下されば更にお値引き対応可能です✨⚠️ご購入後のリピーター、おまとめ購入値引きは対応出来ませんのでご注意下さい✨その他に色々と出品しております☺︎良かったら覗いてみて下さいね(*ˊᵕˋ*)ノ↓#Gentilyshop



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