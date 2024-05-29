軍用規格スマートウォッチ 1.96大画面 スポーツウォッチ 通話機能　運動記録

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ご覧頂きありがとうございます♥️♦️送料無料♦️新品・未使用品♦️即購入OK♦️1点限り【革新Bluetooth5.2\u00261.96インチ大画面】スマートウォッチは最先端のBluetooth5.2技術を採用し、従来のBluetooth5.0より、接続速度と安定性を向上させました。接続時の遅延が大幅に改善されました。信号が強くなり、通信問題を大幅に改善すると同時に低消費電力の維持などを達成したことができます。1.96インチのカラースクリーンを搭載されし、240×282ピクセルの高解像度の大画面を採用され、画質がより鮮明になり、より高精度な大画面で文字を表示されます。例のない快適な視覚感と優れた操作感をもたらします。【通話機能\u0026250+文字盤自由設定】スマートウォッチはスピーカー\u0026高性能マイクを内蔵され、携帯電話を出さなくても、スマートウォッチでの通話を実現しました。スマホと接続された後に、着信の応答と拒否/電話をかけることなどができます。通話履歴も表示され、通話記録を保存することもできます。Smartwatch本体で5つの表盤画面搭載する以外、専用アプリ「Gloryfit」で240+種類の文字盤を自由に設定することができます。他に、家族、恋人、アイドル、及びペット等の好きな写真も文字盤に設定可能で毎日新鮮さを味わえます。【100+種類以上の運動モード＆運動記録】このスポーツウォッチはランニング、ウオーキング、サイクリングなど100種類以上のスポーツモードが搭載され、アプリと接続すれば、運動距離、時間などデータを記録できます。歩数と消費カロリーを測定し、日常生活やワークアウト中の消費カロリーをチェックして、目標達成に向けた計画づくりに役に立ちます。