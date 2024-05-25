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★希少レア★90s！VINTAGE！デッド！new balance Ｔ420KH
商品番号 H89906700430
商品名

★希少レア★90s！VINTAGE！デッド！new balance Ｔ420KH
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少なVINTAGEデッドストックです。この手のソールは加水分解しませんので、問題なく着用できます。今では中々出てきませんので、早い物勝ちです。この年代のスニーカーはどんどん価格が高騰してきていますので、持っているだけで価値が上がってきます。古いものにしては状態はキレイだと思いますが、VINTAGEデッドストック品にご理解ある方のみご購入よろしくお願いいたします。メインカラー...ブラウンスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スエード
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