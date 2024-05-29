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ビルケンシュトック　ヴィンテージTシャツ【非売品】
商品番号 R83613073160
商品名

ビルケンシュトック　ヴィンテージTシャツ【非売品】
ブランド名 ビルケンシュトック
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビルケンシュトックの販促用Tシャツです。90年代の生成のオーガニックコットンベースに染込みプリントで、デニムやバギーズショーツにバッチリ合いますよ！背中に小さいシミがありますが、あまり目立ちません。凄くお気に入りなので、売れなければまだ着たいのでお値引きは厳しいです、悪しからず。M表記ですが、パタゴニアのTシャツ同様L位のサイズです。サイズ肩幅:52㎝身幅:54㎝着丈:67㎝袖丈:20㎝パタゴニア　ノースフェイス　フェザードフレンズ　フェザーフレンズ　llbeanREIアールイーアイ　グレゴリー　A\u0026Fランナーズタグ単色タグトリコタグリバースウィーブパーカーヴィンテージパーカービンテージパーカーヴィンテージスウェットヴィンテージスウェット染込みカレッジ501xx後付けパーカー前V両V
http://narcologia.ru/goods/organization886162.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture738341.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce386755.html

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