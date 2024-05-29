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- ■アーカイブ■ビューティービースト■キャシャーンTシャツ②■
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商品詳細
【ブランド】ビューティビーストbeauty:beast【カラー】ブラック【サイズ】Ｌ【状態】着用感のある中古品ビューティービーストのキャシャーンTシャツ、Ｌサイズです。着用感のあるアーカイブ品となります。背面のプリントがインパクト大で、1枚でも存在感のある1着です。2枚あるうちの1着となります。お好きな方、いかがでしょうか？よろしくお願いします。
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