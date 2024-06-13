新品タグ付❗️Chicago Bulls NBA Championsキャップ

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こちらは1998年に6度目の優勝に輝いたシカゴ・ブルズのチャンピオンロッカールームキャップになります。STARTERスターター製です。ジョーダン、ピッペン、ロッドマンで2回目のスリーピートを達成を記念し作られたスターター製のキャップです。名前の通りシャンパンシャワーの時にロッカールームで被るキャップです。シカゴブルズのロゴデザインに歴代年数が刺繍されているのもポイントです。当時、ジョーダンなども被っていたため、コレクターの方にも大人気なアイテムとなっていますし、90sヴィンテージですが、新品未使用のデッドストックです！過去には8000円で売り切れていますので、この金額でご理解ください。CHICAGOBULLS“NBAChampions”キャップNBACHAMPIONS‘91/‘92/‘93/‘96/‘97/‘98新品タグ付きの未使用品ですが、90年代のアイテムですので、古着にご理解のある方のみ購入お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。発送は折りたためるキャップであれば小さくして梱包し、ネコポス、折り畳めないキャップはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送致しますので、コメントでお知らせ下さい。こちら以外でもまだ様々な帽子を出品しておりますので、よければ#headwearpで覗いてみて下さい！宜しくお願い致します。#phazonmercari←全てのアイテムはこちらからご確認ください。#アメカジ#アメカジスタイル#アメカジファッション#us古着#ネイティブジャパニーズ