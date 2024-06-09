未使用 ロエベ　 3つ折り財布 ブラック

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ご覧いただきありがとうございます！コメントなし即購入OKです！写真のもの全て付属します。喫煙者、ペットはいません。色:ブラック高さ:（cm）:10幅:（cm）:11付属品:保存袋、箱※ロエベの箱は白色ですので元々多少のスレ、小傷、黒ずみ等がある場合がございますがご了承くださいませ。カラー...ブラック財布形...三つ折り