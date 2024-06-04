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VANS USA企画 オールレザー Hi-Top ハイトップ ブラック US9
商品番号 T75457210006
商品名

VANS USA企画 オールレザー Hi-Top ハイトップ ブラック US9
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・商品説明2000s〜VANSレザーハイトップになります。90sUSA製後のChina製のUSA企画の物になると思います。シボ革感を感じる厚みのあるレザーで高級感と重厚感があります。サイズもUS9と需要の多いサイズです。この機会に是非ご検討下さい。□SIZE:US9(JP27cm)□Color:Black□Material:Leather□Body:VANS・状態全体的に使用感あり。※画像参照ソール硬化などはない為、問題なく履ける状態です。古着慣れされた方のご購入お願い致します。※商品について不明な点は必ずご質問頂きますようお願い致します。90s00sUSA企画ビンテージVANSバンズHi-Topハイトップ
http://narcologia.ru/goods/freshman234256.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement32899.html
http://narcologia.ru/goods/approximate563420.html

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