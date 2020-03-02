BRU NA BOINNEブルーナボイン　ガリトラップショートウォレットチェーン

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BRUNABOINNEブルーナボイン ガリトラップショートウォレットチェーン人気定番モデル。素材:シルバーショートタイプで使いやすいタイプになります。付属品はありません。不具合や目立つ傷もなく状態は綺麗かと思います。シルバー素材のため細かな金属のスレはご了承下さい。長さ全長:約32cmリング内径:約2.5cmフック内径:約1cm