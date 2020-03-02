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BRU NA BOINNEブルーナボイン　ガリトラップショートウォレットチェーン
商品番号 S39124067942
商品名

BRU NA BOINNEブルーナボイン　ガリトラップショートウォレットチェーン
ブランド名 ブルーナボイン
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BRUNABOINNEブルーナボイン　ガリトラップショートウォレットチェーン人気定番モデル。素材:シルバーショートタイプで使いやすいタイプになります。付属品はありません。不具合や目立つ傷もなく状態は綺麗かと思います。シルバー素材のため細かな金属のスレはご了承下さい。長さ全長:約32cmリング内径:約2.5cmフック内径:約1cm
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