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商品詳細
BRUNABOINNEブルーナボイン ガリトラップショートウォレットチェーン人気定番モデル。素材:シルバーショートタイプで使いやすいタイプになります。付属品はありません。不具合や目立つ傷もなく状態は綺麗かと思います。シルバー素材のため細かな金属のスレはご了承下さい。長さ全長:約32cmリング内径:約2.5cmフック内径:約1cm
http://narcologia.ru/goods/troupe800711.html
http://narcologia.ru/goods/displease412031.html
http://narcologia.ru/goods/recycling541314.html
BRU NA BOINNEブルーナボイン ガリトラップショートウォレットチェーン
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