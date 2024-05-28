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エアモアアップテンポ トリコロール
商品番号 V26485320245
商品名

エアモアアップテンポ トリコロール
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！こちらは発売初日にNIKE原宿の抽選で購入したものになります！使用年数もかなり経ち黄ばみなど劣化も見られ、箱もないため格安にて出品させていただきました！ぜひご検討いただければと思います！AirMoreUptempoTri-Color型番:921948-002#NIKE#Basketball#AirMoreUptempoTri_Color
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