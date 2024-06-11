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ワタベウェディング　蝶ネクタイ　ボウタイ　BARBIE タキシード　秋婚
商品番号 K13230263997
商品名

ワタベウェディング　蝶ネクタイ　ボウタイ　BARBIE タキシード　秋婚
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワタベウエディング　BARBIEボウタイ　蝶ネクタイです！こちらメルカリにてお譲りしていただき当方がセカンドオーナーですお色直し時のみ使用しました！
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