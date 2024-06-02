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ドルチェ\u0026ガッバーナ D\u0026G ロゴバックルベルト白 クラシック　レア
商品番号 D21377275471
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ D\u0026G ロゴバックルベルト白 クラシック　レア
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨フォロー割あり！ご希望の方は購入の際、コメントにてフォロー割とお伝え下さい。※コメント無し即購入OKです！DOLCE\u0026GABBANAドルガバクラシックDGロゴバックルレザーベルトラージロゴエンブレムスーツビジネスメンズ\u0026レディース一目で目を惹く上品で立体的な大きめなバックル♪ブランドのメインアイコンデザインはコーディネート全体をワンランク以上格上げ！シンプルならではの上品な高級感は男女共に好印象間違えなし☆さりげない小物だからこそ差が出るセンスと上品さは格別です！男女兼用でご愛用頂けます！カラー···ホワイト素材···本革●発送発送日は1〜2日後となっておりますがなるべく24時間以内の発送を心がけております。商品は極力小さく畳んで発送させて頂きます。梱包によるシワはご了承ください。スムーズなお取引を心掛けておりますので、ご不明点ございましたら必ずご購入前にお問い合わせ下さい。ここまでお読み頂きありがとうございます。
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