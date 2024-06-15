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- 最終価格！必ず説明をお読みください（ジャンク扱い）オットーリンク ソプラノ 7☆
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商品詳細
※ジャンク扱いでの出品です。ご注意ください。ネットオークションで楽器を購入したとき、同梱されていた、ソプラノサックス用マウスピースです。オークション時、商品説明にはリフェイスの旨、記載がありましたが、写真の通り、ティップレール、サイドレールに痕跡があります。ジャンク扱いで出品いたします。商品状態につき、お含みおきください。リガチャー、キャップ、箱ありです。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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