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最終価格！必ず説明をお読みください（ジャンク扱い）オットーリンク ソプラノ 7☆
商品番号 L47208635371
商品名

最終価格！必ず説明をお読みください（ジャンク扱い）オットーリンク ソプラノ 7☆
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ジャンク扱いでの出品です。ご注意ください。ネットオークションで楽器を購入したとき、同梱されていた、ソプラノサックス用マウスピースです。オークション時、商品説明にはリフェイスの旨、記載がありましたが、写真の通り、ティップレール、サイドレールに痕跡があります。ジャンク扱いで出品いたします。商品状態につき、お含みおきください。リガチャー、キャップ、箱ありです。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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http://narcologia.ru/goods/freezer7698.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical157901.html
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