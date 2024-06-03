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商品詳細
【24時間以内匿名発送】#こんのブランド財布•小物一覧ページはコチラ5年くらい前に正規店にて購入（当時の定価は9万くらいだった気がします）しましたが、すぐに他の財布を購入してしまった為、ほとんど使用せず保管していました。多少のスレなどはございますが、未使用品に近い極美品かと思います。現行品の参考定価126,500円ブランド：BOTTEGAVENETA商品名：ラウンドファスナー長財布型番：114076カラー：ダークブラウン財布形：長財布素材：本革イントレチャートサイズ：19cm×10.5cm×2.5cm⚠️あくまで中古品となりますので、神経質な方、完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。※商品すり替え防止の為、購入後のキャンセルや返品交換は基本的にできませんが、偽物等こちらに不備がある場合のみ返金に応じます。#こんの商品一覧ページはコチラ
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ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー財布 こげ茶 男女兼用 114076 極美品-
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