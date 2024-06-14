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未使用。HYSTERIC UNLIMITEDキャップ、ヒステリックグラマー
商品番号 C39716909513
商品名

未使用。HYSTERIC UNLIMITEDキャップ、ヒステリックグラマー
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムドットやまとさん愛用、ヒステリックグラマーのメッシュキャップ。HYSTERICUNLIMITED。予約、完売しています。新品、タグ付定番のトラッカー型のメッシュキャップ。メッシュはソフトメッシュを使用している為、肌なじみが良く、チクチクとすることもありません。アンリミテッド、seenoevilをオン。サイズ：FREE（ユニセックス）・高さ：約10.5cm・頭周り：約56.5cm〜約61cm（アジャスター付）・つば：約7.5cm日本製不要となり出品致しました。保管のみです。神経質な方は店頭にて購入お願いします。#ヒステリックグラマー#hystericglamour#東海オンエア#コムドットやまと駒木根葵汰星降る夜にきいた機械戦隊ゼンカイジャー#としみつ#キムタク#supreme#히스테릭글래머#駒木根葵汰#きいた#ゼンカイジャー#機械戦隊ゼンカイジャーカラー···レッド
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