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- TOUGH-TX ULTIMATE ロック式ギタースタンド 未使用
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商品詳細
バラ売り不可、いずれも未使用です。ultimateは未開封、TOUGH-TXはサイズ確認のみで未使用です。まとめてこのまま郵送予定です。
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