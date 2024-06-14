希少　Marlboro マルボロ　トレインTシャツ　XL USA製

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商品詳細
MarlboroマルボロTシャツになります。タバコの銘柄teeの中でも人気も高く高騰が続いてるマルボロtee。マルボロシリーズの、スネークパスやリザード、コヨーテに続いて数が少なくなってきており古着屋で高値で取引されてます。これからまだ高騰する可能性がありますので今のうちに購入をお勧め致します。カラー ブラックサイズ XL(着丈は約70cm、身幅は約58cm)マルボロタグ MADEINUSA古着ですが古着慣れしてる方なら問題無く着て頂けます。破れ汚れはありません。
http://narcologia.ru/goods/freshman484756.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce454655.html
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