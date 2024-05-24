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BEHN EPIC マウスピース　クラリネット
商品番号 X12534590035
商品名

BEHN EPIC マウスピース　クラリネット
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本には未上陸の、アメリカの最高級(定価15万円)マウスピースです。とても明るいサウンドかつ非常にリッチな音色が特徴です。ティップレールが細い設計のため、発音がしやすく、自分の表現したいことを思い通りに演奏することができます。　中古にて購入しましたが、自分には合わなかったため出品させて頂きます。　ホームページより1920年代の\"黄金時代\"のアンリ・シェドヴィルロッドラバーを特別に再現したEPIC™は、最も人気の高いクラリネットマウスピースを忠実に再現しています。今、あなたは、現代で最も偉大なマウスピースの、本当に素晴らしいサウンド、フィーリング、レスポンスを体験することができます！種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···上級者
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http://narcologia.ru/goods/Stanford169173.html

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