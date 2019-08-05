専用伊 エルメネジルドゼニア レジメンタルタイ 総シルク グリーン×パープル 極

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▼伊・ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアレジメンタルタイネクタイ総シルクモスグリーン×パープルイタリア製極美品P088洗練と品格を象徴するErmenegildoZegna（エルメネジルドゼニア）のレジメンタルストライプ柄ネクタイ。総シルク製で、上質な質感と光沢が融合した逸品。ネクタイはコーディネートの鍵。ライトブルーの色合いは清涼感と知性を両立させ、ビジネスからカジュアルまで幅広い場面で活躍します。洗練されたデザインと極上の素材で、自信に満ちた装いを手に入れましょう。ErmenegildoZegnaのネクタイで、上品さと風格を極めてください。◆Brand/ブランド◆ErmenegildoZegna/エルメネジルドゼニアイタリア製〈Size/サイズ〉全長：151cm大剣幅：9㎝小剣幅：4.5㎝〈Color/カラー〉モスグリーン×パープル/レジメンタルストライプ柄〈Condition/状態〉使用数回の極美品です〈Deail/ディテール〉・―〈Material/素材〉シルク100％【Luxe】「Luxe/リュクス」とは、値段が高いものだけが贅沢なのではなく、素材や仕上がりに納得し、自分が本当に気に入ったものを手にすることこそが真のぜいたくであるという概念のことです。リュクスの場合はラグジュアリーよりも本物志向という意味合いが強くなります。長く付き合える一生モノを探されている方、そろそろ本物と呼べる逸品を手に入れられてみるのはのはいかがでしょうか。#Luxeの商品一覧#Luxeネクタイ管理番号：P088柄・デザイン...ストライプカラー...グリーン