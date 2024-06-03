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商品詳細
昭和46年11月25日印刷昭和46年12月5日 発行印刷 日本写真印刷製本 大口製本毎日新聞社定価25000円(発売当時)出版から50年近くなるものなので、写真8、9枚目の通り、シミなど経年劣化はありますが、古書としては良好だと思います。素人検品、中古長期保管品に、ご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。
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