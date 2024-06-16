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CASIO 電子ピアノPrivia PX-300 専用スタンドCS-55P付き
商品番号 W86917474696
商品名

CASIO 電子ピアノPrivia PX-300 専用スタンドCS-55P付き
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOの88鍵電子ピアノです。2004年製ですが、娘がバイオリン練習時の音合わせなどに使い、本格使用していませんので、新品同様に動きます。音はすべて確認済みです。ACアダプター、ペダル、説明書、ガッシリした専用木製スタンドCS-55P付きです。東京都町田市内に直接取りに来ていただける方にお願いをいたします。
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