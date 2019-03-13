アディダス スタンスミス ガラスレザー B24364 27.5cm 2015年

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adidasアディダススタンスミスガラスレザーB2436427.5cm2015年stansmithになります。複数回使用した為、ソールの減りが少し有。アッパーにも細かな傷が多数あります。メンテナンスは定期的に行っていた為、アッパーが比較的綺麗でガラスレザーの光沢があり、まだまだ使用いただけます。インソールは破損が酷かった為、昨年ニューバランスのインソールに両足とも変えています。またシューレースも純正ではありません。付属品なし。箱なし。あくまで中古品の為完璧を求めるは方は入札をお控えください。他でも出品をしている為、急遽終了する場合がございます。予めご了承願います。らくらくメルカリ便で発送致します。メインカラー...ホワイトスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザー#adidas#stansmith#アディダス#スタンスミス#ガラスレザー#B24364#スニーカー