ROAD ロード トラッカーウォレット

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商品詳細
革はItalyMinervaBox使用。スナップボタンにはROADオリジナルのシルバー月桂樹ボタンを使用しています。カラー:CHOCO素材:LeatherxSilverSize:105x200mm（たたんだ状態で採寸）※価格は本体価格(￥78,000＋TAX)リンチシルバースミスlynchsilversmithIronheartLeatherworksbrotherFlathead
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