【極美品】Brooks Brother's ストライプ　ブルー　ネクタイ

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【新品未使用級】BrooksBrother's✨ ブルックブラザーズ✨ ブルー 青✨ ストライプ✨ 大剣幅 10cm✨ ワイドタイ✨ アメリカ製✨✨ネクタイ大剣サイズ参考✨・ナロータイ 4㎝～6㎝\u2028・レギュラー 7㎝～9㎝\u2028・ワイドタイ 10㎝以上落ち着いて上品なデザインで胸元を華やかに飾ってくれます✨人気柄、デザインとなっておりますので、お早目にご検討よろしくお願い致します。生地は厚めで張りコシ艶があり、結びやすく型崩れもしにくいです♪ディンプルも綺麗に作れます✨手触りは滑らかです✨重厚感、光沢感もありお洒落✨大剣幅10㎝あるので存在感出せます✨ネクタイが主役のコーディネートがおすすめなので、スーツ、ジャケットはシンプルなの物がいいと思います✨一目置かれるはずです✨男に自信と満足感を与えてくれるハイブランドネクタイ。大事な晴れ舞台にハイブランドで着飾ってみてはいかがでしょうか。当商品は最高級シルク100%ネクタイになります。#ブルックブラザーズ#ストライプ#ネクタイ#ブランドネクタイ#ハイブランドネクタイ#結婚式 #パーティ #プレゼント特別な機会にご着用いかがですか✨あくまで中古衣料品になりますのでご了承下さい。お値下げ交渉承ります。コメント欄でご相談くださいませ。よろしくお願い致します。写真撮影時の光具合や、ご覧になっているモニター・PC環境によって実際の商品とは異なって見える場合があります。ご了承ください。ビジネス/社会人/就活/成人式/入学式/卒業式/パーティー/披露宴/結婚式/入社式/冠婚葬祭/新卒/父の日/古着コーデ柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー