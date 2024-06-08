【貴重】US 90s Human-i-Tees アートTシャツ

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1993年のヒューマンアイティーズのアートTeeです！アンビル、裾袖共にシングルステッチです！グラフィックの大きさ、色目、デザインが最高です！密かに人気なヒューマンアイティーズのグッドデザインT、今後入手困難になると思います。サイズ：表記2X身幅約64㎝着丈約70㎝状態：小穴や薄いシミがあります。画像をご確認ください。雰囲気は良いです。#古着#used#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#オールド#OLD#レギュラー#グッドレギュラー#アメリカ古着#USA古着#US古着#セレクト#select#デザイン#ストリート#インポート#90s#90年代#1990年代#アメリカ製#USA製#MADEINUSA#アンビル#Anvil#ヴィンテージTシャツ#シングルステッチ#ヒューマンアイティーズ#HumaniTees#アートT#メッセージT#環境#グッドプリント#グラフィック#ビッグサイズ#オーバーサイズ#XXL