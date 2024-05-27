  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
サウスパラディソ　south paradiso ミッキー　マリファナ　Ｔシャツ
商品番号 K81321031464
商品名

サウスパラディソ　south paradiso ミッキー　マリファナ　Ｔシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

Southparadisoサウスパラディソの生産が少数かつ一点物になります。WBA(Wildblueangel)で展開されていたサウスパラディソのミッキージャンキーＴシャツです。希少なアイテムで、表向きでは堂々とブランドの名前を出して販売しておらず知る人ぞ知るアイテムです。デザインの影響でブランドの意向で発売時からタグは付いていません。ユーズドで購入後に、私自身はコレクションとして保管していたため着用していませんが、古着の使用感はございます。ヴィンテージ品かつ、タイダイ染め、シミのような汚れ(写真でご確認ください)はございますが、古着特有の良さが出ています。タイダイ染めのアイテムなので馴染んでおりさほど気にならないとは思いますが、少しでも状態が気になる方、ユーズド、年代物をご理解いただけない方、神経質な方はご購入をお控えください。このコンディション、カラーでの存在は結構レアかと思います。お探しの方に是非どうぞ！ブート、モンスター、パロディ、レイブ、サイケデリック、古着、ユーズド、ジャンキー、マリファナデザイン、ヒッピー、70s’60s’フラワームーブメント、マイフリーダム、ウッドストック、イーストウエストタイダイフリーサイズ肩幅42身幅47着丈66袖丈19.5※素人採寸のため誤差はご了承をください。BurningmanEastwestWoodstockSanFranciscoWildblueangelLedrechweCFPSOUTHPARADISORobertWarnerJudyaugurHTCImperfectALMALIVEMOVEMENTJohnLukeEastmanB.M.TJ.augurKetoBurnoutreadymadeLehHealthShananamilJohn’sclothingPortVeronicaZoolMyfreedamnSharespiritLGBIFSIXWASNINEGunda14thaddictionKMRiiHYDEなど好きな方にも是非！
http://narcologia.ru/goods/parenthesis12044.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild817552.html
http://narcologia.ru/goods/stealth266576.html
EASTWEST MUSICAL INSTRUMENTS】 鬼vintageマリファナミッキーTシャツ ...
EASTWEST MUSICAL INSTRUMENTS】 鬼vintageマリファナミッキーTシャツ ...
2023年最新】サウスパラディソ Tシャツの人気アイテム - メルカリ
2023年最新】サウスパラディソ Tシャツの人気アイテム - メルカリ
2023年最新】サウスパラディソ Tシャツの人気アイテム - メルカリ
2023年最新】サウスパラディソ Tシャツの人気アイテム - メルカリ
2023年最新】サウスパラディソの人気アイテム - メルカリ
2023年最新】サウスパラディソの人気アイテム - メルカリ
ミッキー マリファナ Tシャツ
ミッキー マリファナ Tシャツ
聖神社 お守り お祀り8点セット 金運財運 ブティック 東京 musi-co.com
聖神社 お守り お祀り8点セット 金運財運 ブティック 東京 musi-co.com
2023年最新】ミッキー hydeの人気アイテム - メルカリ
2023年最新】ミッキー hydeの人気アイテム - メルカリ
70's MICKEY MOUSE マリファナ パロディプリントTシャツ XL
70's MICKEY MOUSE マリファナ パロディプリントTシャツ XL
即完売PLAY COMME des セーターハートロゴ GARCONS ニット
即完売PLAY COMME des セーターハートロゴ GARCONS ニット
70s ヴィンテージ SEDITIONARIES Fuck Mickey & Minny T-Shirt セディ ...
70s ヴィンテージ SEDITIONARIES Fuck Mickey & Minny T-Shirt セディ ...
大特価】ホワイト カップル おそろコーデ フロントプリント パロディ ...
大特価】ホワイト カップル おそろコーデ フロントプリント パロディ ...
新品】☆新品☆ ディズニー パロディ ミッキー マリファナ Ｔシャツ Ｍ ...
新品】☆新品☆ ディズニー パロディ ミッキー マリファナ Ｔシャツ Ｍ ...
レディースtシャツ マリファナ ペイズリー柄 半袖 Tシャツ 韓国 レゲエ ...
レディースtシャツ マリファナ ペイズリー柄 半袖 Tシャツ 韓国 レゲエ ...
KENZO ノースリーブニット 【超特価】 2800円引き xn ...
KENZO ノースリーブニット 【超特価】 2800円引き xn ...
80S セディショナリーズ ブート ミッキー＆ミニーSEX ビンテージTシャツ
80S セディショナリーズ ブート ミッキー＆ミニーSEX ビンテージTシャツ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru