サウスパラディソ　south paradiso ミッキー　マリファナ　Ｔシャツ

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Southparadisoサウスパラディソの生産が少数かつ一点物になります。WBA(Wildblueangel)で展開されていたサウスパラディソのミッキージャンキーＴシャツです。希少なアイテムで、表向きでは堂々とブランドの名前を出して販売しておらず知る人ぞ知るアイテムです。デザインの影響でブランドの意向で発売時からタグは付いていません。ユーズドで購入後に、私自身はコレクションとして保管していたため着用していませんが、古着の使用感はございます。ヴィンテージ品かつ、タイダイ染め、シミのような汚れ(写真でご確認ください)はございますが、古着特有の良さが出ています。タイダイ染めのアイテムなので馴染んでおりさほど気にならないとは思いますが、少しでも状態が気になる方、ユーズド、年代物をご理解いただけない方、神経質な方はご購入をお控えください。このコンディション、カラーでの存在は結構レアかと思います。お探しの方に是非どうぞ！ブート、モンスター、パロディ、レイブ、サイケデリック、古着、ユーズド、ジャンキー、マリファナデザイン、ヒッピー、70s’60s’フラワームーブメント、マイフリーダム、ウッドストック、イーストウエストタイダイフリーサイズ肩幅42身幅47着丈66袖丈19.5※素人採寸のため誤差はご了承をください。BurningmanEastwestWoodstockSanFranciscoWildblueangelLedrechweCFPSOUTHPARADISORobertWarnerJudyaugurHTCImperfectALMALIVEMOVEMENTJohnLukeEastmanB.M.TJ.augurKetoBurnoutreadymadeLehHealthShananamilJohn’sclothingPortVeronicaZoolMyfreedamnSharespiritLGBIFSIXWASNINEGunda14thaddictionKMRiiHYDEなど好きな方にも是非！