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メンズM半袖Tシャツ★新品★送料込★プレイコムデギャルソン PLAY
商品番号 B63318825341
商品名

メンズM半袖Tシャツ★新品★送料込★プレイコムデギャルソン PLAY
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 4,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMMEdesGARCONSPLAY★素材:綿★カラー：ホワイト★プレイのほかの商品も入手次第出品致します。(とても入手困難な商品です)★★★サイズ表★★★S(着丈64cm身幅46cm肩幅43cm)M(着丈67cm身幅49cm肩幅45cm)L(着丈70cm身幅52cm肩幅47cm)XL(着丈73cm身幅55cm肩幅49cm）XXL(着丈79cm身幅57cm肩幅52cm）★多少の誤差はご容赦ください。宜しくお願い致します(^^)#COMMEdesGARCONS#tシャツ
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