湘南乃風　銀幕版タオル　黒

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商品詳細
湘南乃風銀幕版タオル 黒数年前に購入した初回限定盤BOXに入っていたタオルになります。使用するくるで保管しておりました。新品、未開封です。ご要望などありましたらコメント頂けたらと思います。
http://narcologia.ru/goods/stealth349976.html
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