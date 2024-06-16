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湘南乃風　銀幕版タオル　黒
商品番号 Y54395909107
商品名

湘南乃風　銀幕版タオル　黒
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

湘南乃風銀幕版タオル　黒数年前に購入した初回限定盤BOXに入っていたタオルになります。使用するくるで保管しておりました。新品、未開封です。ご要望などありましたらコメント頂けたらと思います。
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