プロジェクトセカイ プロセカ　ふわぷちマスコット　神代類

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プロジェクトセカイカラフルステージ！feat.初音ミクふわぷちマスコット“ワンダーランズ×ショウタイム”Vol.2●神代類✖️9点●ふわふわマスコットバッジ✖️1点合計10点セット新品・未使用ですが、アミューズメント景品ですので、初期傷等がある場合があります。そして一度は手に取っていることを、お許しいただける方ご購入よろしくお願いします(^^)即購入OKです！家にペット等、喫煙者はいません。商品発送時には包装させて頂きます（＾∇＾）現時点でバラ売りは考えておりません！！よろしくお願い致します^o^#プロジェクトセカイ#プロセカ#ふわぷちマスコット#ふわふわマスコットバッジ#神代類#マスコット#ぬいぐるみ人気タイトル···プロジェクトセカイ(プロセカ)グッズ種類···プライズ/一番くじ