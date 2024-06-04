MAISON KITSUNEメゾンキツネ ブルゾンジャケット チェック M

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MAISONKITSUNE2018年パリコレ秋冬のブルゾンジャケットです。海外限定で販売されていたデザインなので、周りとファッションが被る心配もありません。チェック柄に宇宙旅行をイメージしたパッチが付いた遊び心のあるデザインが目を惹く一着です(*^^*)ぜひご検討下さい♪●ブランドMAISONKITSUNE●定価¥85,800（税込）●カラーグレー●サイズ（メンズM）身丈68cm肩幅43cm身幅55cm袖丈70cm※サイズ感は、掲載している寸法をお持ちの衣類と比較することをお勧めしております。●素材表地:ウール70%、ポリアミド30%裏地:アセテート60%、ビスコース40%●状態裾内側のタグ文字がかなり薄くなっていて、文字がほとんど見えません。その他目立った汚れはなく状態は良いです。------------------------------------------------------※即購入可。※値下げ交渉OK。※洗濯済みですが、古着・ヴィンテージ品の為、使用感等ございます。ご理解頂ける方のみ、よろしくお願いいたします。※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さい。※自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控え下さい。※気になる点がございましたらお気軽にコメント下さい。------------------------------------------------------