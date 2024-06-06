【バズリクソン】Type N-1 Khaki “NAVY DEPARTMENT”

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以下の内容をお読みいただき、入札をお待ちしています。【商品説明】ブランド・メーカー：バズリクソンサイズ：Mカラー:カーキ【商品の状態】こちらの主観にはなりますが、多少の使用感はありますが、気になるダメージや汚れ等ない状態です。【注意事項】取引上、落札商品はNC.NRである事をご理解していただきご検討下さい。写真はなるべく自然の色に近いものを選んでいますが誤差が出てしまう場合もあります。光の加減により1部白や黄色っぽく写っている場合がございます。色はPC環境等で違って見える場合がありますので、予めご了承ください。気になるものはお気軽にご質問下さい。状態に関しては入念にチェックしておりますが、細かな汚れ、すれ、穴等気がつかない事がございます。またこちらで問題ないと判断したものでも不良と考えられる場合もあるかもしれませんが、当該理由によるクレーム・返品等には一切対応致しかねます。未使用でも、一度は人の手に渡っているで、中古品になります、ご了承下さい。不明点はご質問ください。カラー···ベージュフード···フードなし季節感···冬