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st151 限定　シグネットリング シルバー925　メノウ石 20号
商品番号 L34103201927
商品名

st151 限定　シグネットリング シルバー925　メノウ石 20号
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"ーーーーーーーーー《お得情報》①フォロー割フォロー登録するだけで全商品300円割引②まとめ買い割2点以上購入で、合計金額より700円割引③リピーター割リピーター様　全品400円割引※コメント欄にて各種割引名を記載をしてください※※他割引と併用不可※※-----------------------《世界に１つのオーダー品》こちらのリングは当店がボディの形状から、オーダーした商品になります。トップに使用したオニキスなどの瑪瑙石は、様々な縞模様が特徴的であり、色々な表情を見せてくれます。もちろん、天然石となりますので人と被ることもありません。ぜひこの機会に手に取ってみてください。↓トレンドアクセサリーまとめ↓#nonacメンズアクセサリーーーーーーーーーーー◾️状　態　新品◾️材　質　シルバー925、メノウ石◾️サイズ　20号ーーーーーーーーーーー■発送1〜2日■送料全品無料.ーーーーーーーーー\"材質···シルバー
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