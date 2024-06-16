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商品詳細
パートナーが断捨離の為、手伝っています。使用期間は不明です。外見は綺麗です。内側、チャック付近のレザーに跡が付いています。ぱっと見た感じは5枚目が近いです。光に照らすと6枚目のようにカードが入っていた跡が見えます。箱や包みはありません。簡易包装での発送になります。中古品ですので、画像を参照に納得頂いた上で、ご購入お願いいたします。また、基本的に平日に発送しておりますのでご了承ください。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布
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