限定価格ダンクレトロハイ バストグレー26cm

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商品詳細
■NIKEナイキ■DUNKHIGHRETEO\"VASTGREY\"■ダンクハイレトロ\"バストグレー\"■26.0cm■箱無し履きジワや多少の汚れはあるもののまだまだ履けます箱がないのでお安くします。他の出品も少なくレアだと思います。#dunk#ダンク#aj1メインカラー···グレー
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