スモーキークォーツ　シルバーペンダントトップ

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ロンドンブルートパーズ スモーキークォーツ ペンダント ≪トップのみ≫ メンズ ネックレス シルバー アクセサリー [シルバーペンダント]

◇全体の大きさ 約40×14㎜◇スモーキークォーツ 約15×11㎜スモーキークォーツのシルバーペンダントトップ裏面も凝った素敵なデザインになっています。スモーキークォーツは濃いめのお色になり、黒に近いお色に見えます。(光によって見え方が違ってきます。)シルバー特有の黒ずみや小傷があります。usedですので神経質なかたや完璧を求めるかたはご遠慮ください。写真に写っているチェーンは付属しません。お手持ちのチェーンを通してお使いください。バチカンが大きいので、革紐を通してもお使いいただけます。お箱や保証書などの付属品はありません。ネコポスにてお送りいたします。