ノースフェイス　スニーカー　26.0 ビブラムソール

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比較的綺麗な中古品です。中古品とご理解の上ご購入願います。購入後はnc、nrです。よろしくお願いします。メインカラー···ブラックメインカラー···ブラック、グレースニーカー型···ローカット(Low)