VINTAGE ヴィンテージ ランダムチェーンブレスレット/メキシカンジュエリー

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商品詳細
アメリカで買い付けたランダムチェーンブレスレットです。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、全体的に状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長23.5㎝（手首周り16㎝程度でゆとりがあります）素材・年代不明色々なパーツがランダムに組み合わされた珍しいブレスレットです。この機会にいかがでしょうか？※腕にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はブレスレット1つのみです。
http://narcologia.ru/goods/contemplate30777.html
http://narcologia.ru/goods/passionate438613.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador128206.html
VINTAGE ヴィンテージ ランダムチェーンブレスレット/メキシカン ...
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11周年記念イベントが VINTAGE ヴィンテージ ランダムチェーン ...
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