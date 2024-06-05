VINTAGE ヴィンテージ ランダムチェーンブレスレット/メキシカンジュエリー

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アメリカで買い付けたランダムチェーンブレスレットです。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、全体的に状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長23.5㎝（手首周り16㎝程度でゆとりがあります）素材・年代不明色々なパーツがランダムに組み合わされた珍しいブレスレットです。この機会にいかがでしょうか？※腕にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はブレスレット1つのみです。