ジミーチュウ　キーリング　チャーム　靴ベラ　レザー　ブラック

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値下げを待っていただくより希望額を【コメント】いただければ品物によっては大幅な値下げも即対応しております※交渉中でも即購入者優先 一点限り■ブランド JIMMYCHOOジミーチュウ■アイテム キーリング キーホルダー キーケース 靴ベラ スター スタッズ カラビナ チャーム ドッククリップ バックル ロゴ ほぼ未使用■型番・シリアル ■カラー ブラック ロゴ シルバー 金具クローム■サイズ 縦１２cm横４.５cm■素材 レザー シボ革■付属品 本体のみ■コンディション使用感ほとんど無く状態良好です金具類もよく見れば細かなスレありますが未使用に近い品質で問題なく使用できますその他、目立つダメージなし【簡易クリーニング、メンテナンス済み】美品であっても一度人の手に渡っています『気にならない』という方にはかなりお買い得です。■画像は全て実物ですが不明点がありましたら納得がいくまでコメントにてご確認下さい。■梱包・発送防水○緩衝材○基本即日発送○※到着日を気にされる方はご相談ください。■留意事項※ご購入前に必ずプロフィールをお読みください。分からない事はコメントでお知らせください。管理番号 0005