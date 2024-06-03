【vintage】ダブルジャケット　セットアップ

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半年ほど前に古着屋さんで購入しましたが着用する機会がないので出品します。3万円ほどで購入しました。サイズはLサイズです。この色のセットアップは珍しいと思うのできれいめコーデが好きな方におすすめです。epnokエプノックelcasionエルカジョンCasperJohnキャスパージョンact'mアクトムINTERFACTORYインターファクトリーLIDNMリドムWYMLIDNMウィムリドムHAREハレEMMACLOTHESエマクローズremerリメールshikitokyoシキトーキョーTOMMYHILFIGERトミーヒルフィガーSTUSSYステューシーUnitedTokyoユナイテッドトウキョウSTUDIOUSステュディオスkutirクティールUNIQLOユニクロCarharttカーハートGUジーユーZARAザラNIKEナイキadidasアディダスH\u0026MエイチアンドエムAIVERアイバーnicoand...ニコアンドTHENORTHFACEザノースフェイスCalvinKleinカルバンクラインXLARGEエクストララージCOACHコーチGAPギャップNAUTICAノーティカDickiesディッキーズENDERPRODUCTSエンダープロダクツnano・universeナノユニバースLeve'sリーバイスPaulSmithポールスミスPOLICEポリスOrobiancoオロビアンコLIONHEARTライオンハートDIESELディーゼルLANVINランバンCASTELBAJACカステルバジャックEMPORIOARMANIエンポリオアルマーニVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドGUCCIグッチ オールドCHANELシャネルKENZOケンゾーRayBanレイバンLouisVuittonルイヴィトンPRADAプラダが好きな方におすすめです。カラー···パープル