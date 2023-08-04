(美品)(訳あり) ダンヒル　折り財布　パスケース　チケットケース　レザー　黒

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ご覧いただきありがとうございます気になる事があれば気軽コメント下さい値下げ交渉も大丈夫ですよ仕様 ヨコ 約15.5cmタテ 約11cm マチ 約1cm内側 札入れ 2ポケット 12付属品 専用の箱 1収納袋 1外見上目立った傷や汚れなどは無いと思いますが素人の検品ですので見落としがあるかもしれませんご了承下さい(商品の状態は写真を参考にしてください)中古品をご理解の上よろしくお願いします。訳ありとしたのは、この商品が？なんなのかわかりません、お客様の見た目でご検討よろしくお願いします。仕入れ先大手リサイクルショップ発送簡易の包装にて1日〜2日程度で発送いたします仕事の都合で遅れる場合がございますご了承ください#メンズ #レディース #ユニセックス#小物 #レザー #ダンヒル #財布#折り財布 #パスケース #チケットケース#オシャレ #可愛い #美品 #訳あり#大人男子 #大人女子 #仕事 #ビジネス#ワーキング #黒 #レア #激レア