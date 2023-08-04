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(美品)(訳あり) ダンヒル　折り財布　パスケース　チケットケース　レザー　黒
商品番号 D63102014920
商品名

(美品)(訳あり) ダンヒル　折り財布　パスケース　チケットケース　レザー　黒
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 2,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます気になる事があれば気軽コメント下さい値下げ交渉も大丈夫ですよ仕様　　　　　ヨコ　約15.5cmタテ　約11cm　　　　　　　マチ　約1cm内側　　　　札入れ　　　2ポケット　　12付属品　　　　専用の箱　　1収納袋　　　1外見上目立った傷や汚れなどは無いと思いますが素人の検品ですので見落としがあるかもしれませんご了承下さい(商品の状態は写真を参考にしてください)中古品をご理解の上よろしくお願いします。訳ありとしたのは、この商品が？なんなのかわかりません、お客様の見た目でご検討よろしくお願いします。仕入れ先大手リサイクルショップ発送簡易の包装にて1日〜2日程度で発送いたします仕事の都合で遅れる場合がございますご了承ください#メンズ　#レディース　#ユニセックス#小物　#レザー　#ダンヒル　#財布#折り財布　#パスケース　#チケットケース#オシャレ　#可愛い　#美品　#訳あり#大人男子　#大人女子　#仕事　#ビジネス#ワーキング　#黒　#レア　#激レア
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