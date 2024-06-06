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ジャスティンデイビス　エミネム　ネックレス　SNJ115 オニキス　ダイヤ　40
商品番号 D28237384741
商品名

ジャスティンデイビス　エミネム　ネックレス　SNJ115 オニキス　ダイヤ　40
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 17,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○型番　　　:SNJ11540cm○付属品　　:トップ、チェーン○状態　　　:小さなスレはございますが、オニキス面の傷もなく非常に綺麗な状態です！詳細は写真でご確認の上ご購入下さい！○商品説明　:ジャスティンデイビス（JUSTINDAVIS）ONLINESTOREEMINEMネックレス商品番号:SNJ115240¥137,500素材SILVER925/ONYX/DIAMOND加工いぶし価格40cm¥137,500(税込)かなり気に入っておりますのでこの価格以下で売るつもりはございません。お値下げはご遠慮下さい。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。この他にも便利！時短に役立つ電化製品などを多数お安く出品しておりますので是非覗いて行ってください！当ストアからまとめてご購入の方は2点以上で1000円オフにさせていただきます！#その他当Sストアアクセサリーはこちら！#その他当Sストア全商品はこちら！材質...シルバー
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