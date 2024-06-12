29日迄阪神優勝セール　♦︎高級スリーピーススーツ　アレキサンダージュリアン

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【商品名】ALEXANDERJULIANスリーピースセットアップスーツ☆希少 ベストがリバーシブル チェックとストライプ【詳細説明】サイズ：ジャケット、ベスト、パンツ全てLサイズ相当サイズ詳細(平置き)：・ジャケット -着丈 約74cm -肩幅 約43cm -身幅 約48.5cm -袖丈 約62cm・ジレ/ベスト -着丈 約58cm -身幅 約45cm -その他 リバーシブル(ストライプ/チェック)・パンツ -ウエスト 約42cm(平置き計測42cm×2)カラー···ブルー季節感···春、秋、冬