希少　vintage　リング　シルバー925　フランス　ブルートパーズ　大粒

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ご覧いただきありがとうございます。フランスのChatou(シャトゥ)で開かれた最大級のアンティーク市で入手したビンテージリングです。無駄がないシンプルなデザインオブジェのような芸樹的なデザイン大粒のブルートパーズが放つ輝きが他にない素敵な雰囲気小ぶりでシンプルですが、とても味があります。刻印:silver925サイズ:約11号メンズ レディース ユニセックス男女共に兼用頂けます。※箱は付属しません。本体のみの出品です。他の人と被らないアイテムをお探しの方この機会に是非ご検討ください。アンティーク、ヴィンテージ品は経年による汚れや傷はあると思ってください。神経質な方はご購入をご遠慮ください。#vintage#France#フランス#西洋アンティーク #ユーロ#ヨーロッパ#silver925#OLD#ネイティブ#ジュエリー#バングル#コスチューム#ヴィンテージ#アンティーク#シルバーリング#チェーン#古着#ブロカント#インディアン#ホピ#ズニ#ナバホ#天然石#オールド他にもリングコレクションあります↓#ヴィクターリングコレクションお探しの方は是非おすすめです！