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JK W 2DK ホルンマウスピース
商品番号 A12613701457
商品名

JK W 2DK ホルンマウスピース
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピースJKのホルンマウスピースでW2DKになります。17.5の内径と一般的に使いやすい大きさで吹き心地、音色もJKの中で個人的に1番好きです。発送の際はさらに磨き上げた状態でお送りします。若干の使用感は残っております。
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