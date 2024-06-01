JK W 2DK ホルンマウスピース

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種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピースJKのホルンマウスピースでW2DKになります。17.5の内径と一般的に使いやすい大きさで吹き心地、音色もJKの中で個人的に1番好きです。発送の際はさらに磨き上げた状態でお送りします。若干の使用感は残っております。