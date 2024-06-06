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ジャンベ インドネシア製
商品番号 M29126747444
商品名

ジャンベ インドネシア製
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭕️基本24時間以内配送、丁寧梱包⭕️追加写真が必要な場合はお気軽にコメント下さい⭕️USED品にご理解のある方にはお得なお品となっております商品名:ジャンベインドネシア製昨年旅行に行った際、原地で購入インテリアとして飾っておりました。【サイズ】打面径　22.0cm高さ　50.5cm※譲り受けた商品ですので、購入時期や使用期間についての質問はご容赦ください。※付属品は写真のものが全てです。
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